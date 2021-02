Allarme Milan: quattro ko nel 2021, contro lo Spezia la peggior partita (Di lunedì 15 febbraio 2021) Allarme Milan: i rossoneri vengono sconfitti per la quarta volta nel 2021. contro lo Spezia la peggior partita di questa stagione «Allarme Pioli: ha perso la marcia in più» – così titola in prima pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. LEGGI SU Milan NEWS 24. contro lo Spezia è la peggior partita di questa stagione: quarto ko nel 2021, tra carichi di lavoro pesanti, covid e infortuni. Ora serve ripartire. Prima l’Europa poi il riscatto contro l’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021): i rossoneri vengono sconfitti per la quarta volta nelloladi questa stagione «Pioli: ha perso la marcia in più» – così titola in prima pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. LEGGI SUNEWS 24.loè ladi questa stagione: quarto ko nel, tra carichi di lavoro pesanti, covid e infortuni. Ora serve ripartire. Prima l’Europa poi il riscattol’Inter. Leggi su Calcionews24.com

