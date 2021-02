Alfonso Signorini svela cosa pensa di Barbara D’Urso: “Lavora come una pazza, fa gossip e pettegolezzo, ma…” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alfonso Signorini intervistato da La Repubblica In un recente numero del noto quotidiano La Repubblica è contenuta una lunga intervista ad Alfonso Signorini, in onda da oltre quattro mesi e mezzo col Grande Fratello Vip 5. Oltre ad aver parlato di Antonella Elia, dicendo di essersi vergognato per le cose che ha detto alla De Grenet, ma anche di Pupo e Alda D’Eusanio. il giornalista ha detto la sua su Barbara D’Urso. Sulla conduttrice di Cologno Monzese, il direttore del magazine Chi si è rivolto con parole di garbo e stima, affermando come la professionista napoletana sia una vera e propria stacanovista. Inoltre, il padrone di casa del reality show che si svolge a Cinecittà ha fatto notare poi come in passato siano state scritte alcune brutte pagine ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021)intervistato da La Repubblica In un recente numero del noto quotidiano La Repubblica è contenuta una lunga intervista ad, in onda da oltre quattro mesi e mezzo col Grande Fratello Vip 5. Oltre ad aver parlato di Antonella Elia, dicendo di essersi vergognato per le cose che ha detto alla De Grenet, ma anche di Pupo e Alda D’Eusanio. il giornalista ha detto la sua su. Sulla conduttrice di Cologno Monzese, il direttore del magazine Chi si è rivolto con parole di garbo e stima, affermandola professionista napoletana sia una vera e propria stacanovista. Inoltre, il padrone di casa del reality show che si svolge a Cinecittà ha fatto notare poiin passato siano state scritte alcune brutte pagine ...

zazoomblog : GF Vip: Alfonso Signorini Querela Salvo Veneziano! - #Alfonso #Signorini #Querela #Salvo - IENE23630minuti : Secondo me visto che sto a Roma stasera Tommaso manderà a quel paese Alfonso Signorini - Notiziedi_it : GFVip, Stefano Bettarini attacca Alfonso Signorini: ‘Pesca nel torbido per accaparrare consensi’ - zazoomblog : Alfonso Signorini querela ex concorrente del Gf: finirà in tribunale - #Alfonso #Signorini #querela… - itsmc17 : RT @mbvf120: Giulia ha superato in questi 3 mesi: • Scroccona • Urla esterne • Aerei frecciatine • Famiglia di Pier • Stefania che le volt… -