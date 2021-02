Alessandro Sallusti positivo al covid-19 | “Sto benissimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

"Purtroppo sono risultatoal tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e storingraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo": queste le parole del direttore de Il Giornale,, all'Adnkronos. Il sito Dagospia, "specializzato in indiscrezioni", ha fatto sapere che i primi che dovrebbero essere avvisati sono "la sua fidanzata Patrizia D'Asburgo e il suo vicino di casa, Beppe Sala…". Il direttore è asintomatico, auguri di veloce guarigione.