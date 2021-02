Al Grande Fratello vip 2020 Dayane Mello e Maria Teresa Ruta pronte a mettere in crisi gli Zorzando? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quella di questa sera del Grande Fratello Vip 2020 sarà sicuramente una puntata scoppiettante e da non perdere visto che è stato confermato il ritorno di Maria Teresa Ruta che potrebbe dire la sua sul presunto tradimento ai suoi danni messo in piedi dagli Zorzando. In questi giorni in casa, Stefania Orlando non ha fatto altro che ripetere di essere sempre stata amica di Maria Teresa Ruta che è stata la sua ancora in questi mesi e lo stesso ha detto Tommaso Zorzi che si è un po’ dispiaciuto per il modo in cui la conduttrice ha lasciato di corsa ‘con la coda tra le gambe e in fuga’. Il momento della verità andrà in scena proprio questa sera quando la Ruta avrà modo di scontrarsi con i due chiarendo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quella di questa sera delVipsarà sicuramente una puntata scoppiettante e da non perdere visto che è stato confermato il ritorno diche potrebbe dire la sua sul presunto tradimento ai suoi danni messo in piedi dagli. In questi giorni in casa, Stefania Orlando non ha fatto altro che ripetere di essere sempre stata amica diche è stata la sua ancora in questi mesi e lo stesso ha detto Tommaso Zorzi che si è un po’ dispiaciuto per il modo in cui la conduttrice ha lasciato di corsa ‘con la coda tra le gambe e in fuga’. Il momento della verità andrà in scena proprio questa sera quando laavrà modo di scontrarsi con i due chiarendo ...

