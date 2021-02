AIDOS su mutilazioni genitali femminili e norme sociali [VIDEO] (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il 6 febbraio è la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili (MGF) e noi di BRAVE abbiamo approfondito il tema in questo articolo. Non si combatte la violenza della mutilazione un solo giorno all’anno, per questo motivo abbiamo deciso di mostrare il progetto di AIDOS sulle mutilazioni genitali femminili. AIDOS e le dinamiche sociali L’associazione italiana donne per lo sviluppo (AIDOS) nasce nel 1981, con lo scopo, tanto in Italia quanto all’estero, di promuovere e difendere i diritti umani, la dignità e la libertà delle donne e della comunità LGBTQIA. All’agenzia di stampa Dire Valentina Fanelli, responsabile dei programmi sull’abbandono dell’MGF per AIDOS spiega: “Noi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il 6 febbraio è la giornata mondiale contro le(MGF) e noi di BRAVE abbiamo approfondito il tema in questo articolo. Non si combatte la violenza della mutilazione un solo giorno all’anno, per questo motivo abbiamo deciso di mostrare il progetto disullee le dinamicheL’associazione italiana donne per lo sviluppo () nasce nel 1981, con lo scopo, tanto in Italia quanto all’estero, di promuovere e difendere i diritti umani, la dignità e la libertà delle donne e della comunità LGBTQIA. All’agenzia di stampa Dire Valentina Fanelli, responsabile dei programmi sull’abbandono dell’MGF perspiega: “Noi ...

