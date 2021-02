Agli Uffizi quasi 20 mila visitatori negli ultimi 14 giorni (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - quasi 20mila persone in 14 giorni. Questo il bilancio dell'ultima, breve, riapertura della Galleria degli Uffizi, tornata ad accogliere i visitatori il 21 gennaio scorso (dopo la chiusura del museo più lunga dalla fine del secondo conflitto mondiale, ben 77 giorni) e da domani (oggi giorno di ordinaria chiusura ndr), sarà di nuovo inaccessibile al pubblico, per effetto del rientro in zona arancione della Toscana. Dei 18.146, per l'esattezza, il numero delle persone che nelle due settimane effettive di 'riattivazione' (dal computo dei giorni complessivi vanno esclusi gli weekend e i lunedì, tradizionale giornata di stop del complesso) sono entrate in museo: dopo i 7.300 visitatori dei primi sei giorni di apertura in gennaio, ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI -20persone in 14. Questo il bilancio dell'ultima, breve, riapertura della Galleria degli, tornata ad accogliere iil 21 gennaio scorso (dopo la chiusura del museo più lunga dalla fine del secondo conflitto mondiale, ben 77) e da domani (oggi giorno di ordinaria chiusura ndr), sarà di nuovo inaccessibile al pubblico, per effetto del rientro in zona arancione della Toscana. Dei 18.146, per l'esattezza, il numero delle persone che nelle due settimane effettive di 'riattivazione' (dal computo deicomplessivi vanno esclusi gli weekend e i lunedì, tradizionale giornata di stop del complesso) sono entrate in museo: dopo i 7.300dei primi seidi apertura in gennaio, ...

