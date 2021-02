Agente Insigne: “L’amore per il Napoli ha dato coraggio a Lorenzo per battere il rigore dopo l’errore in Supercoppa” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Vincenzo Pisacane, Agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Radio Crc dopo il rigore trasformato dall’azzurro che ha dato la vittoria al Napoli contro la Juventus: “È stato L’amore per il Napoli a dare il coraggio a Lorenzo per andare sul dischetto e battere il rigore contro la Juve dopo l’errore in Supercoppa. In quel tiro dagli undici metri c’era la voglia di mettersi alle spalle l’amarezza per quello che successe a Reggio Emilia e tutte le polemiche che ne seguirono. Sbagliare quel rigore in Supercoppa è stato pesante per Lorenzo. Però grazie all’affetto della ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Vincenzo Pisacane,di, ha parlato a Radio Crciltrasformato dall’azzurro che hala vittoria alcontro la Juventus: “È statoper ila dare ilper andare sul dischetto eilcontro la Juvein. In quel tiro dagli undici metri c’era la voglia di mettersi alle spalle l’amarezza per quello che successe a Reggio Emilia e tutte le polemiche che ne seguirono. Sbagliare quelinè stato pesante per. Però grazie all’affetto della ...

