After 3: il teaser trailer del fenomeno romance diffuso a San Valentino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il team di After celebra San Valentino svelando il primo bollente teaser trailer di After 3 che preannuncia l'arrivo di nuovi guai in paradiso per Tessa e Hardin. Giusto in tempo per San Valentino, approda in rete il teaser trailer di After 3 (After We Fell in originale), penultimo capitolo della saga romanze ispirata ai libri di Anna Todd. Il teaser della durata di un minuto non ci racconta molto della trama, ma mostra piuttosto sensuali immagini dei due protagonisti, Tessa e Hardin, che si baciano e abbracciano accennando, inoltre, ai guai in paradiso che si preannunciano quando tessa lo accusa: "Non ti fidi di me, non ti fidi di nessuno, li controlli e basta!" After 3 non sarà ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il team dicelebra Sansvelando il primo bollentedi3 che preannuncia l'arrivo di nuovi guai in paradiso per Tessa e Hardin. Giusto in tempo per San, approda in rete ildi3 (We Fell in originale), penultimo capitolo della saga romanze ispirata ai libri di Anna Todd. Ildella durata di un minuto non ci racconta molto della trama, ma mostra piuttosto sensuali immagini dei due protagonisti, Tessa e Hardin, che si baciano e abbracciano accennando, inoltre, ai guai in paradiso che si preannunciano quando tessa lo accusa: "Non ti fidi di me, non ti fidi di nessuno, li controlli e basta!"3 non sarà ...

