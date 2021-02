Afghanistan | Iraq e non solo L’agenda di Lloyd Austin alla Nato

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Altro che “morte cerebrale”, l’Alleanza Atlantica si prepara a mesi pieni di attività, tra “standard per la resilienza degli alleati” e una nuova iniziativa per potenziare l’innovazione in campo militare. Tutto confluirà nel summit di Bruxelles in programma entro la fine dell’anno, quando i capi di Stato e di governo riceveranno il report “2030” del segretario generale e potranno adottare un nuovo Concetto strategico. Intanto, però, c’è da capire il futuro delle missioni in, contesti in cui perdurano instabilità e insicurezza. Tutto questo è neldell’attesa ministeriale Difesa di mercoledì e giovedì, quando tra i ministri dellafarà il suo debutto, nuovo capo del Pentagono nell’amministrazione di Joe Biden. LA ...

Bruxelles, 15 feb 15:19 - I ministri della Difesa della Nato parleranno giovedì delle missioni in Afghanistan e in Iraq. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario...... "la condivisione degli oneri" e "le missioni in". Alla riunione parteciperà anche l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha detto ...I ministri della Difesa della Nato parleranno giovedì delle missioni in Afghanistan e in Iraq. Lo ha detto in conferenza stampa il