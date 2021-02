“Adotta un parco”: la ‘svolta ambientalista’ di Bolsonaro per avvicinare Biden. Greenpeace: “Greenwashing mentre distrugge l’Amazzonia” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una campagna ambientalista che nasconde però una fine strategia economica condita da accuse di Greenwashing. Può essere riassunta così l’ultima iniziativa del governo del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che ha presentato a sorpresa un nuovo piano di salvaguardia della foresta pluviale amazzonica. Un’operazione che, impreziosita dall’adesione di un’azienda importante come Carrefour, ha lo scopo di evitare sanzioni statunitensi e impedire il fallimento dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur. Il governo è stato costretto in tutta fretta a correggere il tiro sul tema della tutela del territorio dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni statunitensi e la paura dei produttori che possibili misure di Washington, insieme ai timori di un boicottaggio internazionale, compromettessero gli affari da capogiro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una campagna ambientalista che nasconde però una fine strategia economica condita da accuse di. Può essere riassunta così l’ultima iniziativa del governo del presidente brasiliano, Jair, che ha presentato a sorpresa un nuovo piano di salvaguardia della foresta pluviale amazzonica. Un’operazione che, impreziosita dall’adesione di un’azienda importante come Carrefour, ha lo scopo di evitare sanzioni statunitensi e impedire il fallimento dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur. Il governo è stato costretto in tutta fretta a correggere il tiro sul tema della tutela del territorio dopo la vittoria di Joealle elezioni statunitensi e la paura dei produttori che possibili misure di Washington, insieme ai timori di un boicottaggio internazionale, compromettessero gli affari da capogiro ...

fattoquotidiano : “Adotta un parco”: la ‘svolta ambientalista’ di Bolsonaro per avvicinare Biden. Greenpeace: “Greenwashing mentre di… - TitoBorsa : RT @fattoquotidiano: “Adotta un parco”: la ‘svolta ambientalista’ di Bolsonaro per avvicinare Biden. Greenpeace: “Greenwashing mentre distr… - IaconaRiccardo : RT @fattoquotidiano: “Adotta un parco”: la ‘svolta ambientalista’ di Bolsonaro per avvicinare Biden. Greenpeace: “Greenwashing mentre distr… - IoCivico : RT @fattoquotidiano: “Adotta un parco”: la ‘svolta ambientalista’ di Bolsonaro per avvicinare Biden. Greenpeace: “Greenwashing mentre distr… - eleonorarada : RT @fattoquotidiano: “Adotta un parco”: la ‘svolta ambientalista’ di Bolsonaro per avvicinare Biden. Greenpeace: “Greenwashing mentre distr… -