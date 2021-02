“Adesso basta”. In Liguria ristoranti aperti malgrado i divieti, boom di clienti per San Valentino (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Decine di ristoranti liguri hanno deciso di sfidare i divieti e aprire oggi, giorno di San Valentino, a pranzo. Pienone di clienti, soprattutto francesi che hanno oltrepassato il confine. La protesta arriva nel giorno in cui Walter Ricciardi ha chiesto al governo un nuovo lockdown totale per fermare le varianti di coronavirus. In zona arancione i ristoranti possono restare aperti dalle 5 alle 22, ma esclusivamente per l’asporto e le consegne a domicilio. Eppure oggi, giorno di San Valentino, decine di ristoranti liguri – regione, per l’appunto, arancione – hanno deciso di violare le restrizioni previste per il contenimento dei contagi e accogliere avventori ai propri tavoli. Almeno cinque ristoranti sono rimasti ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Decine diliguri hanno deciso di sfidare ie aprire oggi, giorno di San, a pranzo. Pienone di, soprattutto francesi che hanno oltrepassato il confine. La protesta arriva nel giorno in cui Walter Ricciardi ha chiesto al governo un nuovo lockdown totale per fermare le varianti di coronavirus. In zona arancione ipossono restaredalle 5 alle 22, ma esclusivamente per l’asporto e le consegne a domicilio. Eppure oggi, giorno di San, decine diliguri – regione, per l’appunto, arancione – hanno deciso di violare le restrizioni previste per il contenimento dei contagi e accogliere avventori ai propri tavoli. Almeno cinquesono rimasti ...

