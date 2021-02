Aci Castello | 90enne accoltella il figlio disabile

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un uomo di 90 anni hato ilaffetto da disturbi mentali, perché, a suo dire, si rifiutava di prendere i medicinali per il suo disturbo mentale. I vicini hanno allertato le forze dell’ordine, allarmati dalle grida che venivano dalla casa. All’arrivo dei soccorsi, ilperdeva copiosamente sangue, ed è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove la diagnosi dei medici è stata: “ferita da punta e taglio in regione renale sx” con una prognosi di 30 giorni. I militari hanno poi interrogato le persone presenti all’interno dell’abitazione: la madre, la sorella ed il cognato, che era già stato chiamato dalla mamma dell’uomo, spaventata dalla lite che stava già per degenerare. L’anziano, approfittando di un attimo di distrazione del genero, ha afferrato un coltello ...

Poteva trasformarsi nell'ennesima tragedia familiare, l'aggressione, dopo una lite tra genitore e figlio, avvenuta ieri adin provincia di Catania. Il figlio di 46 anni è affetto da ...L'aggressione e' avvenuta al culmine di una lite nella loro abitazione ad, nel Catanese. L'anziano e' stato arrestato da carabinieri della locale stazione per tentato omicidio. L'uomo, ...Un uomo di 90 anni ha accoltellato il figlio affetto da disturbi mentali, perché, a suo dire, si rifiutava di prendere i medicinali per il suo disturbo mentale. I vicini hanno allertato le forze dell’ ...Quando lo hanno portato via ha detto ai militari che il suo unico rammarico era quello “di non averlo potuto colpire più volte” ...