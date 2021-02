Acea Ato 2 lancia il nuovo sportello digitale | si può fare tutto da casa

(Di lunedì 15 febbraio 2021) È ufficialmente operativo ilto daAto 2, la società che gestisce il servizio idrico a Roma e provincia. Una bella novità per tutti i cittadini, che finalmente non sono più costretti a recarsi personalmente negli uffici di competenza per sbrigare le loro pratiche. Loinfatti permette di parlare con un operatore in videochiamata, ma non solo: è possibile richiedere volture, attivare il servizio bolletta web, effettuare variazioni contrattuali e molto altro. Il, rimanendo comodamente apropria. Un primo passo verso la digitalizzazione era già stato compiuto dall’azienda, con l’attivazione dell’area riservata Myalla quale si può accedere andando sul ...

Per scongiurare perdite o mancanze d'acqua. In vista del brusco calo delle temperature, previsto per i prossimi giorni, Acea Ato 2 rinnova l'invito ai clienti a proteggere dal gelo i contatori idrici, mediante coperture provvisorie, soprattutto nelle zone montane del territorio. La protezione del contatore, infatti, è ...Le previsioni meteo annunciano per i prossimi giorni un brusco calo delle temperature in particolar modo nelle zone montane del territorio, Acea Ato 5 rinnova l'invito ai clienti a proteggere dal gelo i contatori idrici, mediante coperture provvisorie. La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d'...Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.