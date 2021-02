Accoglienza pesante per il Presidente del PSG a Barcellona | tanti insulti per Al-Khelaifi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Adomani si terrà l’andata degli ottavi di Champions League tra la squadra di Koeman e il PSG. I tifosi catalani non hanno preso benissimo le recenti manifestazioni d’interesse da parte dei francesi nei confronti di Lionel Messi ed ildel PSG, ovvero Nasser Al-, è stato insultato all’arrivo in Spagna:”Lascia stare messi, ladro!”, “Figlio di pu***na!” alcune delle frasi rivolte al numero uno del club parigino. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

