A2A acquista 17 impianti fotovoltaici per 205 milioni di euro

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – La multi-utility italiana A2A ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione di un portafoglio di 17, con una potenza nominale di 173 MW, attualmente gestiti da Octopus Renewables (del gruppo britannico Octopus Investments). L’asset è il più grande portafoglio, senza incentivi GSE, diin Italia, di cui 9 localizzati nel Lazio e 8 in Sardegna. Il corrispettivo è di 205di, cui corrisponde un equity IRR di circa il 6%. “Questa operazione rappresenta il primo investimento rilevante nella direzione indicata dal nuovo Piano Industriale presentato a fine gennaio – ha dichiarato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A – Con l’acquisizione di questi 17consolidiamo la posizione di secondo operatore nelle ...

... amministratore delegato di- Con l'acquisizione di questi 17 impianti consolidiamo la posizione di secondo operatore nelle rinnovabili per capacità installata in Italia e incrementiamo la ...Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Prosegue la crescita dinel settore dell'economia circolare. Il gruppo ha siglato un accordo per rilevare il 27,7% del capitale di Saxa Gres, gruppo imprenditoriale di Anagni (Frosinono) nato nel 2015 per introdurre i ...Brescia, 15 febbraio 2021 - A2A ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici con una potenza nominale di 173 Megawatt, attualmente gestiti da Octop ...Milano. A2a cresce nel solare e rafforza la sua posizione di numero due del settore in Italia alle spalle di Enel Green Power. L'utility controllata dai comuni di Milano e Brescia, una delle prima 40 ...