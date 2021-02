qn_giorno : @gruppo_a2a acquista 17 impianti fotovoltaici: energia pulita per 200mila appartamenti -

Il Messaggero

... amministratore delegato di- Con l'acquisizione di questi 17 impianti consolidiamo la posizione di secondo operatore nelle rinnovabili per capacità installata in Italia e incrementiamo la ...Le dimensioni dei singoli impianti e le soluzioni di connessione utilizzate, si spiega da, creano le condizioni per l'utilizzo, in un prossimo futuro, di tecnologie come lo storage e l'idrogeno. ...Brescia, 15 febbraio 2021 - A2A ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici con una potenza nominale di 173 Megawatt, attualmente gestiti da Octop ...Milano. A2a cresce nel solare e rafforza la sua posizione di numero due del settore in Italia alle spalle di Enel Green Power. L'utility controllata dai comuni di Milano e Brescia, una delle prima 40 ...