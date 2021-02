A Sophia Loren andrà il premio alla carriera ‘L.A. Italia Legend Award’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Sophia Loren sarà dato il premio ‘L.A. Italia Legend Award’ per la sua straordinaria carriera e il costante impegno filantropico Il film di Edoardo Ponti, La vita Davanti a sé, sta dando grandi soddisfazioni sia agli interpreti che alla regia. Dopo la nomination ai Golden Globes 2021 per la colonna sonora interpretata da Laura Pausini, arriva per Sophia Loren il premio “L.A. Italia Legend Award”, riconoscimento del comitato d’onore del “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival 2021. Il premio è un riconoscimento per la carriera e l’impegno filantropico che Sophia Loren ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Asarà dato il‘L.A.per la sua straordinariae il costante impegno filantropico Il film di Edoardo Ponti, La vita Davanti a sé, sta dando grandi soddisfazioni sia agli interpreti cheregia. Dopo la nomination ai Golden Globes 2021 per la colonna sonora interpretata da Laura Pausini, arriva peril“L.A.Award”, riconoscimento del comitato d’onore del “Los Angeles,– Film, Fashion and Art Festival 2021. Ilè un riconoscimento per lae l’impegno filantropico cheha ...

