A Sinistra Italiana dico: ascoltate la base e smarcatevi! (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Marcello Volpi Ma quale notizia, la spaccatura a Sinistra non stupisce più, bensì lascia sempre senza parole gli elettori. Nel bene o nel male, nel comprensibile confronto tra favorevoli e contrari a questo nuovo Governo, nel dualismo tra il sì e il no alla fiducia, l’assemblea di Sinistra Italiana di ieri aveva espresso, con maggioranza draghiana (122 voti a 16), una linea politica chiara: smarcarsi da questo governissimo di “tutti dentro, tutti al centro”. Quasi che nel giorno di San Valentino si fosse ritrovato l’amore tra i rappresentanti parlamentari e la base politica del partito: ma figurarsi. Il folto gruppo parlamentare, composto da ben due deputati e una senatrice, non ce l’ha fatta, non ha retto, si è diviso. Saranno due sì e un no. Ora, lasciamo perdere per un momento le scelte di votare sì di 5 Stelle e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Marcello Volpi Ma quale notizia, la spaccatura anon stupisce più, bensì lascia sempre senza parole gli elettori. Nel bene o nel male, nel comprensibile confronto tra favorevoli e contrari a questo nuovo Governo, nel dualismo tra il sì e il no alla fiducia, l’assemblea didi ieri aveva espresso, con maggioranza draghiana (122 voti a 16), una linea politica chiara: smarcarsi da questo governissimo di “tutti dentro, tutti al centro”. Quasi che nel giorno di San Valentino si fosse ritrovato l’amore tra i rappresentanti parlamentari e lapolitica del partito: ma figurarsi. Il folto gruppo parlamentare, composto da ben due deputati e una senatrice, non ce l’ha fatta, non ha retto, si è diviso. Saranno due sì e un no. Ora, lasciamo perdere per un momento le scelte di votare sì di 5 Stelle e ...

