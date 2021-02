A parole sono tutti per l’ambiente, capiremo dalla gestione dei fondi dove andrà il governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) In tempo di pandemia, il neo governo Draghi potrebbe essere definito non di “prossimità” di idee e progetti di chi lo forma ma di “promiscuità” tanto è affollato da una pletora di vocianti supporter. C’è tutto e il contrario di tutto, come nell’oroscopo. Il tutto di Draghi, tecnocrate e gesuita (che non a caso ha utilizzato il manuale Cencelli per le nomine dei ministri). Possiamo capire dove andrà il neo governo in un solo punto: quello della transizione ecologica. Gli ingenti fondi del Recovery Plan serviranno per una riconciliazione con la natura oppure saranno di nuovo le ben pagate “pubblic relation” mass mediatiche a dire che sostenibilità ambientale fa rima con capitale? A parole sono tutti a favore dell’ambiente. Del resto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) In tempo di pandemia, il neoDraghi potrebbe essere definito non di “prossimità” di idee e progetti di chi lo forma ma di “promiscuità” tanto è affollato da una pletora di vocianti supporter. C’è tutto e il contrario di tutto, come nell’oroscopo. Il tutto di Draghi, tecnocrate e gesuita (che non a caso ha utilizzato il manuale Cencelli per le nomine dei ministri). Possiamo capireil neoin un solo punto: quello della transizione ecologica. Gli ingentidel Recovery Plan serviranno per una riconciliazione con la natura oppure saranno di nuovo le ben pagate “pubblic relation” mass mediatiche a dire che sostenibilità ambientale fa rima con capitale? Aa favore del. Del resto ...

