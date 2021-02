Zona arancione, gialla e rossa: spostamenti e regole, bar, negozi. Cosa si può fare oggi e domani (Di domenica 14 febbraio 2021) I nuovi divieti per le Regioni che cambiano colore. Attesa per il via ufficiale da lunedì alle piste da sci: Speranza ha chiesto il parere al Cts e potrebbe decidere di prorogare i divieti Leggi su corriere (Di domenica 14 febbraio 2021) I nuovi divieti per le Regioni che cambiano colore. Attesa per il via ufficiale da lunedì alle piste da sci: Speranza ha chiesto il parere al Cts e potrebbe decidere di prorogare i divieti

RegLiguria : ?? DA OGGI LA LIGURIA IN ZONA ARANCIONE A partire da oggi, domenica 14 febbraio, la Liguria è in zona arancione. Di… - TgLa7 : #COVID19, Ansa: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione ++ Confermate misure per Umbria e Bolzano. Sicilia in giallo - CCIAARIVLIG : RT @RegLiguria: ?? DA OGGI LA LIGURIA IN ZONA ARANCIONE A partire da oggi, domenica 14 febbraio, la Liguria è in zona arancione. Di seguito… - BiribissiBlog : #Liguria, #ristoranti #aperti in Riviera violano la zona arancione: pienone di francesi. #coronavirus #COVID19… - FedeObliqua : È così una bella giornata ma fa così dannatamente freddo e siamo appena entrati in zona arancione che col cazzo che esco. Dispiace. -