Zelletta riceve dei bigliettini da fuori che lo invitano a fare “strategia” con Zorzi? Lo spiffero – VIDEO

(Di domenica 14 febbraio 2021) Andreaha ricevuto deinascosti dentro le scarpe provenienti da? La notizia arriva da Instagram tramite l’account di Amedeo Venza. E si tratterebbe solo di unoriportato pure da Trash Italiano ma da prendere non le pinze. Andreadeidache lo” con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Zelletta riceve dei bigliettini da fuori che lo invitano a fare “strategia” con Tommaso Zorzi? Lo spiffero – VIDEO… - AlessiofFratini : Comunque una sorpresa a Tommaso potrebbero anche farla. Zenga ne riceve una a puntata, fra padre, madre, fratelli e… - ____Angii : Zelletta ha scalato un’altra classifica oltre a quella dei nostri cuori ???? (Ed ecco spiegato il perché delle nomin… - serperuta : @moondie_as @Loranny4 @cumdivido Zelletta escludilo che ha visto il padre dopo 4 mesi e la fidanzata prima di Capod… - moondie_as : @serperuta @Loranny4 @cumdivido Seriamente? Zenga riceve sorprese da quando è entrato,mtr da 3 settimane,giulia due… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelletta riceve

Blog Tivvù

Pierpaolo e Ariadna - Pierpaoloun regalo speciale da parte del figlio e scoppia a piangere. ... Tommaso, Rosalinda ecandidati per la finale - La catena di salvataggi lascia in lizza ...Pierpaolo e Ariadna - Pierpaoloun regalo speciale da parte del figlio e scoppia a ... Tommaso, Rosalinda ecandidati per la finale - La catena di salvataggi lascia in lizza Tommaso e ...L'influencer pugliese ha rivelato una voce che starebbe circolando, riguardo a Zelletta e al fatto che avrebbe ricevuto dei messaggi nascosti all'interno della suola delle sue scarpe, con alcuni ...Andrea Zelletta ha ricevuto dei bigliettini da fuori che lo invitano a fare “strategia” con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? Lo spiffero.