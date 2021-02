blvckgnr : @94Chiaretta Praticamente 2 giorni fa la Minetti ha messo una storia in cui scambiava messaggi con Zaniolo, mentre… - sportli26181512 : Zaniolo-Minetti, il flirt sui social: la verità di Nicole: Dopo le voci che si sono rincorse gli scorsi giorni, l’e… - sportli26181512 : Minetti, flirt con Zaniolo? Arriva la risposta definitiva: Minetti, flirt con Zaniolo? Arriva la risposta definitiv… - Notiziedi_it : Roma, Zaniolo tra l’aperitivo con Nicole Minetti e le voci sul bambino: “E’ un maschietto” - zazoomblog : Nicole Minetti sta con Nicolò Zaniolo? Arriva la sua risposta definitiva - #Nicole #Minetti #Nicolò #Zaniolo? -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo Minetti

ROMA - Venerdì scorso si erano rincorse le voci su un possibile flirt tra il calciatore della Romae Nicole. Erano infatti diventate virali le stories pubblicate da un account con espliciti riferimenti al fuoriclasse della Roma. Alla domanda di un fan in merito ad un possibile ...Prosegue: 'Invito, pertanto, a non dare ulteriore seguito alle eventuali affermazioni che dovessero comparire col mio nome sui social network, preannunciando che darò mandato ai miei legali ...L'ex assessore della Regione Lombardia ha fatto sapere tramite una nota del suo ufficio stampa di non possedere alcun account social ...Zaniolo resta al centro delle cronache di gossip, questa volta per la presunta relazione con Nicole Minetti. La risposta della donna rivela tutta la verità ...