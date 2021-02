Xbox Series X/S, Jason Roland promette eccitanti novità: "Siamo solo all'inizio!" (Di domenica 14 febbraio 2021) Durante una chiacchierata nell'ultimo podcast ufficiale di Xbox, il director of program management Jason Roland ha dichiarato che, nei prossimi mesi, riceveremo alcuni annunci sulle nuove feature che il suo team sta sviluppando per Xbox Series X e S. Naturalmente, non abbiamo idea di quali feature stia parlando, ma il dirigente e il suo collega Larry Hryb, anch'esso presente nel podcast, sembrano ansiosi di mostrarcele in azione. "Come team, Siamo lieti di aver ricevuto questi primi feedback dai fan intorno al mondo. Il lancio, l'abbiamo sempre detto fra di noi, questo è solo l'inizio. Abbiamo molte novità eccitanti che verranno pubblicate nei prossimi mesi e nel corso dei prossimi anni. Abbiamo creato partnership solide con molti ... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 febbraio 2021) Durante una chiacchierata nell'ultimo podcast ufficiale di, il director of program managementha dichiarato che, nei prossimi mesi, riceveremo alcuni annunci sulle nuove feature che il suo team sta sviluppando perX e S. Naturalmente, non abbiamo idea di quali feature stia parlando, ma il dirigente e il suo collega Larry Hryb, anch'esso presente nel podcast, sembrano ansiosi di mostrarcele in azione. "Come team,lieti di aver ricevuto questi primi feedback dai fan intorno al mondo. Il lancio, l'abbiamo sempre detto fra di noi, questo èl'inizio. Abbiamo molteche verranno pubblicate nei prossimi mesi e nel corso dei prossimi anni. Abbiamo creato partnership solide con molti ...

