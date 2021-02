Withu e Cassa Rurale brindano al successo Il team cittadino ha superato i cento punti

Ultime Notizie dalla rete : Withu Cassa

L'Eco di Bergamo

LaRurale ospita domenica 14 febbraio al PalaFacchetti (ore 18) il Mantova che lo precede di un ... Turno casalingo pure per lasempre domenica alle 18. Al PalaAgnelli ecco Casalmonferrato ...La, sconfitta a parte, ha confermato di essere sulla buona strada per cercare una pur ... LaRurale è così tornata ad offrire una buona prestazione in difesa e in fase di finalizzazione. ...Derby tutto da gustare sul parquet di Orzinuovi in una gara, Orzinuovi- Bergamo, che già regalò parecchie emozioni all'andata al "PalaAgnelli" ...Vincono Withu e Cassa Rurale. Bergamo al PapaAgnelli sconfigge (e quasi doppia) Casalmonferrato (104-68), Treviglio liquida abbastanza agevolmente Mantova (82-71). Bel riscatto per il team cittadino d ...