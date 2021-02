WindTre, sms annuncia blocco automatico ai servizi VAS: cosa cambia dal 21 marzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Se siete dei clienti di WindTre probabilmente avrete ricevuto un sms che annuncia l’attivazione, automatica e gratuita, del blocco ai servizi VAS dal 21 marzo 2021. Non si tratta di una bufala e non c’è assolutamente alcun motivo di allarmarsi: l’sms è stato inviato a tutti i possessori di una sim WindTre in seguito a un provvedimento preso dall’Agcom. Ma cosa sono i servizi VAS e cosa comporta il loro blocco? WindTre, sms annuncia blocco automatico ai servizi VAS dal 21 marzo: cosa sono I servizi VAS altro non sono che i servizi a sovrapprezzo, detti anche ‘a ... Leggi su quifinanza (Di domenica 14 febbraio 2021) Se siete dei clienti diprobabilmente avrete ricevuto un sms chel’attivazione, automatica e gratuita, delaiVAS dal 212021. Non si tratta di una bufala e non c’è assolutamente alcun motivo di allarmarsi: l’sms è stato inviato a tutti i possessori di una simin seguito a un provvedimento preso dall’Agcom. Masono iVAS ecomporta il loro, smsaiVAS dal 21sono IVAS altro non sono che ia sovrapprezzo, detti anche ‘a ...

