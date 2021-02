Walter Zenga vuole riavvicinarsi ai figli, Andrea ha dei dubbi: “Non basta…” (Di domenica 14 febbraio 2021) L’incontro tra Walter, Andrea e Nicolò Zenga al Grande Fratello Vip 5 Al Grande Fratello Vip 5 c’è stato il tanto atteso confronto tra c’è tra Walter Zenga e i suoi figli Andrea e Nicolò. Nella puntata in onda venerdì sera l’allenatore di calcio in collegamento dalla sua abitazione ha provato in tutti i modi di riavvicinarsi ai due ragazzi, chiedendo loro di scordarsi una volta e per tutte ciò che è accaduto in passato. Quindi, ha chiesto loro di metterci una pietra sopra e iniziare di nuovo un rapporto solido. Per questo motivo lo sportivo ha fatto sapere al gieffino e al consanguineo di essere sempre i benvenuti a casa sua: “Quando volete qua è casa vostra…Vi aspettiamo…Non c’è nessun problema…Siamo tutti uomini…Parliamo del presente e cerchiamo di ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 14 febbraio 2021) L’incontro trae Nicolòal Grande Fratello Vip 5 Al Grande Fratello Vip 5 c’è stato il tanto atteso confronto tra c’è trae i suoie Nicolò. Nella puntata in onda venerdì sera l’allenatore di calcio in collegamento dalla sua abitazione ha provato in tutti i modi diai due ragazzi, chiedendo loro di scordarsi una volta e per tutte ciò che è accaduto in passato. Quindi, ha chiesto loro di metterci una pietra sopra e iniziare di nuovo un rapporto solido. Per questo motivo lo sportivo ha fatto sapere al gieffino e al consanguineo di essere sempre i benvenuti a casa sua: “Quando volete qua è casa vostra…Vi aspettiamo…Non c’è nessun problema…Siamo tutti uomini…Parliamo del presente e cerchiamo di ...

