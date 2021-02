Walter Ricciardi: “Da ottobre si sapeva che lo sci non si può riaprire, politica sia sincera” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Sono assolutamente d’accordo con chi protesta per l’annuncio della chiusura degli impianti sciistici a poche ore dall’apertura: io ho sempre consigliato di essere molto sinceri. La pandemia dura mesi e in certi casi anni. Da ottobre sappiamo che gli impianti sciistici non possono essere aperti”. Queste le parole molto decise del consulente del ministero della salute, Walter Ricciardi, nel corso di un intervento a Che tempo che fa su Rai 3 in relazione alla chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo: “La variante inglese è entrata dalla Svizzera, dai turisti inglesi che erano andati a sciare. A volte la politica è restia a dire chiaramente che noi dobbiamo lottare”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) “Sono assolutamente d’accordo con chi protesta per l’annuncio della chiusura degli impianti sciistici a poche ore dall’apertura: io ho sempre consigliato di essere molto sinceri. La pandemia dura mesi e in certi casi anni. Dasappiamo che gli impianti sciistici non possono essere aperti”. Queste le parole molto decise del consulente del ministero della salute,, nel corso di un intervento a Che tempo che fa su Rai 3 in relazione alla chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo: “La variante inglese è entrata dalla Svizzera, dai turisti inglesi che erano andati a sciare. A volte laè restia a dire chiaramente che noi dobbiamo lottare”. SportFace.

