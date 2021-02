"Vuole farsi cacciare subito". Senaldi, bomba su Draghi: ecco perché ha scelto dei pessimi ministri (Di domenica 14 febbraio 2021) Più che una squadra di Draghi, sembra uno zoo. Dobbiamo essere positivi, perché l'esecutivo che giura oggi è, a detta di tutti, l'ultima carta che l'Italia ha per non fallire. E allora auguriamo ai ministri buona fortuna. Detto tra noi però, l'ex governatore della Banca Centrale Europea poteva giocarsi meglio il jolly che il Quirinale gli aveva servito. Se questo è il governo dei migliori, non siamo messi bene. SuperMario non aveva un compito facile, ma gli erano stati dati pieni poteri per fare una squadra sua. Ha deciso di non utilizzarli. C'è già chi dice che il Draghi è un Conte ter, con l'economista che decide di governare con un paio di fedelissimi al posto di Casalinoe Arcuri e una serie di comparse. Due sono le scelte forti. La prima è tenere solo per sé i cordoni della borsa, il che significa che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Più che una squadra di, sembra uno zoo. Dobbiamo essere positivi,l'esecutivo che giura oggi è, a detta di tutti, l'ultima carta che l'Italia ha per non fallire. E allora auguriamo aibuona fortuna. Detto tra noi però, l'ex governatore della Banca Centrale Europea poteva giocarsi meglio il jolly che il Quirinale gli aveva servito. Se questo è il governo dei migliori, non siamo messi bene. SuperMario non aveva un compito facile, ma gli erano stati dati pieni poteri per fare una squadra sua. Ha deciso di non utilizzarli. C'è già chi dice che ilè un Conte ter, con l'economista che decide di governare con un paio di fedelissimi al posto di Casalinoe Arcuri e una serie di comparse. Due sono le scelte forti. La prima è tenere solo per sé i cordoni della borsa, il che significa che il ...

