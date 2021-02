Volley femminile | serie A1 23 giornata Battaglia Chieri-Scandicci per il quarto posto | Novara quasi seconda Brescia riapre la lotta salvezza

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non perde colpi Conegliano, che demolisce anche Bergamo,mettein cassaforte laposizione, mentre Monza fa un passo avanti per chiudere la regular season in terza piazza e si preannuncia una bella volataper la quarta. La terz’ultima(recuperi esclusi) dellaA1, tutta giocata di domenica dopo gli spezzatini delle scorse settimane, emette pochi verdetti definitivi maqualche corsa come quella allache vedetornare a -1 (ma con una gara in meno da giocare) rispetto a Perugia e anche la Trento spenta vista a Monza non può ancora dormire sonni tranquilli (anche se deve recuperare ben 3 partite rispetto alle rivali). Tutto facile, e non è una ...

Decima giornata di ritorno per il campionato di Serie A1di: la Bosca S. Bernardo Cuneo ospita Savino del Bene Scandicci. SEGUI LA DIRETTA SU IDEAWEBTV SESTETTO CUNEO Signorile in regia, opposto Bici, in mezzo Zakchaiou e Candi, ...Decima giornata di ritorno per il campionato di Serie A1di: la Bosca S. Bernardo Cuneo ospita Savino del Bene Scandicci. SEGUI LA DIRETTA SU IDEAWEBTV SESTETTO CUNEO Signorile in regia, opposto Bici, in mezzo Zakchaiou e Candi, ...Non perde colpi Conegliano, che demolisce anche Bergamo, Novara mette quasi in cassaforte la seconda posizione, mentre Monza fa un passo avanti per chiudere la regular season in terza piazza e si ...Signorile e compagne sconfitte per 3-1 nella decima di campionato. Ennesimo infortunio in casa Cuneo: Matos costretta ad uscire in barella durante il quarto set ...