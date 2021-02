Volley | A1 femminile | i risultati della 23a giornata

(Di domenica 14 febbraio 2021) La Serie A1è scesa in campo per disputare il turno numero 23 del campionato di; a differenza22a, tutte le formazioni sono scese in campo. A trionfare in questo weekend sono Busto Arsizio, Brescia, Conegliano, Scandicci, Novara e Monza; Firenze ha invece affrontato il turno di riposo, mentre nei recuperi disputati in settimana hanno vinto Busto, nell’ultima di andata, Novara, Perugia e Scandicci. Scopriamo insieme idelle partite23ae dei recuperi di campionato di Serie A1. Le partite23aUn match molto combattuto quello che si è disputato tra Chieri e Busto Arsizio; a trionfare alla fine del quinto set sono le farfalle che ...

Decima giornata di ritorno per il campionato di Serie A1di: la Bosca S. Bernardo Cuneo ospita Savino del Bene Scandicci. SEGUI LA DIRETTA SU IDEAWEBTV SESTETTO CUNEO Signorile in regia, opposto Bici, in mezzo Zakchaiou e Candi, ...La Serie A1 femminile è scesa in campo per disputare il turno numero 23 del campionato di volley; a differenza della 22a giornata, tutte le formazioni sono scese in campo. A trionfare in questo ...Signorile e compagne sconfitte per 3-1 nella decima di campionato. Ennesimo infortunio in casa Cuneo: Matos costretta ad uscire in barella durante il quarto set ...