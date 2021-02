VIDEO Luna Rossa-Ineos | highlights e sintesi gare 3-4 Gli italiani volano sul 4-0 nella Finale di Prada Cup

(Di domenica 14 febbraio 2021)prosegue splendidamente la propria avventuradellaCup, vincendo entrambe le regate in programmaseconda giornata. Show dell’imbarcazione italiana che ha annichilito Inoes, involandosi sul 4-0serie che designa lo sfidante di Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. Oggiè stata impeccabile e ha vinto le due prove in maniera differente, sfruttando al meglio tutte le proprie potenzialità. In gara-3 ha saputo esaltare al meglio le qualità nelle virate, dove era costantemente più veloce dei britannici: dopo aver preso un piccolissimo vantaggio grazie a un’eccellente partenza confezionata dai timonieri James Spithill e Francesco Bruni si è deciso di marcare da ...

marcell38737035 : LUNA - Verlierer (Official Video) - christiiancms : RT @bjorncms: sei il sole che ogni giorno mi da la forza per affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra e la sicurezza di avere, la… - MariniInterp : Vela, Luna Rossa batte gli inglesi di Ineos. La clip profetica: 'Gli italiani stanno arrivando' - ELodolini : Stiamo arrivando ???? - infoitsport : Luna Rossa straccia Ineos, è 4-0 e il video 'Arrivano gli italiani' diventa virale - Video -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna

Ma grazie alqui sotto, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo per le regate 3 - 4 della finale della Prada Cup 2021, traRossa e il Team Ineos . Nella prima prova di questa ...Intanto è diventato virale unpostato proprio dal team Prada diRossa che prende un po' in giro gli inglesi al grido 'Arrivano gli italiani'. ...VIDEO “Luna Rossa non sbaglia un colpo perché non ha punti deboli” Il commento del nostro inviato Gian Luca Pasini: ancora una grande prova di forza dell’equipaggio italiano che non sbaglia un colpo c ...Gli Italiani stanno arrivando: il video profetico di Luna Rossa Bellissima clip del team italiano che “porta fortuna” alla barca di Max Sirena che sta dominando la serie continua a leggere su La Gazze ...