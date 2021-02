Video l’Eredità 14 febbraio 2021: Chiara campionessa (Di domenica 14 febbraio 2021) l’Eredità di domenica 14 febbraio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Chiara, che però ha annunciato di voler rinunciare al titolo per ritornare dalla famiglia. Chiara lavora presso un customer care, è laureata in Economia e Commercio e ha un master in Economia del turismo. E’ sposata con Valerio e mamma della piccola Vittoria. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato! Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 14 febbraio 2021)di domenica 14. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornandodel programma, è, che però ha annunciato di voler rinunciare al titolo per ritornare dalla famiglia.lavora presso un customer care, è laureata in Economia e Commercio e ha un master in Economia del turismo. E’ sposata con Valerio e mamma della piccola Vittoria. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato! Trovate ildella ...

