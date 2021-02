VIDEO Francesco Bruni e il messaggio d’amore alla Sicilia | “Forza Palermo!”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021), timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill, può esultare al termine della seconda giornata della Finale di Prada Cup. L’equipaggio italiano ha vinto le due regate odierne nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e si è così issata sul 4-0 in questo atto conclusivo che mette in palio la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’esperto velistano è stato impeccabile nel Golfo di Hauraki ed è indubbiamente stato uno dei grandi protagonisti di questa doppia affermazione: ora servono altri tre successi per chiudere i conti e regalarsi il confronto con i kiwi. Il soprannominato Checco ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo subito dopo la gara-4 rispondendo in lingua inglese, ma poi ha voluto lanciare un belesprimendosi nel nostro idioma. ...