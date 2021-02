VIDEO Biathlon | Emilien Jacquelin fa 20 20 e trova ancora l’oro nella pursuit ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) La 12.5 kmmaschile deididi Pokljuka incorona il francese, il qualecentra il 20/20 al tiro e precede lo svedese Sebastian Samuelsson, secondo, ed il norvegese Johannes Boe, terzo. In casa Italia è 15° Lukas Hofer, mentre è 19° Thoms Bormolini. Più indietro Dominik Windisch, 36°, e Didier Bionaz, 58°. GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA The list of favorites? It's a pretty long one – and more importantly the first 18 athletes are all starting within one minute of each other https://t.co/bk5aBBso9Q #Pokljuka2021 pic.twitter.com/z9bUTYv30h — IBU World Cup (@IBU WC) February 14, 2021 "Everyone is chasing Martin" is something we became used to these past 10 years – but today, it's a different Martin heading out the start gate first. Best of luck to everyone ...