Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2021 ore 11:30 (Di domenica 14 febbraio 2021) Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2021 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SI SEGNALA SOLTANTO LA CHIUSURA DELLE CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE COMPROMESSO DALLA FORMAZIONE DI GHIACCIO DOVUTA ALLE BASSE TEMPERATURE INFOMRMIAMO GLI UTENTI CHE ATTUALMETE RISULTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 411 DIR DI CAMPO CATINO TRA I KM 15+000 E 16+000, A CAUSA DI LAVORI DI RIOMOZIONE DELLA NEVE CADUTA DURANTE LA NOTTATA, SUL POSTO E PRESENTE IL PERSONALE DI ASTRAL SPA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, ANTICIPATA LA CORSA PONZA-FORMIA DI OGGI 14 FEBBRAIO 2021 DALLE ORE 16.00 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021)DEL 14 FEBBRAIOORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SI SEGNALA SOLTANTO LA CHIUSURA DELLE CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE COMPROMESSO DALLA FORMAZIONE DI GHIACCIO DOVUTA ALLE BASSE TEMPERATURE INFOMRMIAMO GLI UTENTI CHE ATTUALMETE RISULTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 411 DIR DI CAMPO CATINO TRA I KM 15+000 E 16+000, A CAUSA DI LAVORI DI RIOMOZIONE DELLA NEVE CADUTA DURANTE LA NOTTATA, SUL POSTO E PRESENTE IL PERSONALE DI ASTRAL SPA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, ANTICIPATA LA CORSA PONZA-FORMIA DI OGGI 14 FEBBRAIODALLE ORE 16.00 ...

