Verona-Parma | la carica di D’Aversa | “Credo al 100% nella salvezza | altrimenti non sarei tornato Krause ”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tra un giorno esatto sarà.Serie A, 22a giornata: Muriel all’ultimo respiro e l’Atalanta va, vince anche la Samp. Risultati e classificaPoche ore e andrà in scena l'attesissimo match dello stadio 'Marcantonio Bentegodi'. Il, a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta maturata sul campo dell'Udinese, avrà di fronte unche senza alcun dubbio ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare. Roberto D'Aversa, coach della formazione emiliana, nel corso della rituale conferenza stampa pre partita ha analizzato presente e futuro del club del patron. Di seguito, le sue dichiarazioni."Da parte nostra è un privilegio avere questo presidente che trasmette fiducia ed entusiasmo, importante per il club e il mio staff. Lo ...

- Ospite domani del, ildeve tornare a far punti se si vuole salvare. Ecco le parole dell'allenatore Roberto D'Aversa in conferenza stampa: "La settimana sotto l'aspetto degli allenamenti è andata bene, i ...... Juventus* 42; Lazio, Napoli* e Atalanta** 40; Sassuolo 31;e Sampdoria** 30; Genoa** 25; Udinese, Benevento**, Bologna** e Spezia** 24; Fiorentina** 22; Torino** 17; Cagliari** 15;13; ...Il tecnico emiliano: "Salvezza? Ci credo al 100 per cento. Dobbiamo ritrovare il DNA che ci ha caratterizzato nelle ultime stagioni" ...Il tecnico ducale: "Krause? E' un privilegio avere questo presidente che trasmette fiducia ed entusiasmo, importante per il club e il mio staff. Abbiamo perso un po' quel DNA che ci ha caratterizzato ...