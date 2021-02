Verona-Parma (15 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 14 febbraio 2021) Era probabilmente fisiologico che il Verona potesse pagare le fatiche di un girone di andata sopra le righe con una flessione a metà inverno e alla Dacia Arena, prima dei dieci minuti finali, sembrava tutto apparecchiato per un pareggio con poche emozioni. Invece è stata l’Udinese a risolverla e Juric si è ritrovato con la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 14 febbraio 2021) Era probabilmente fisiologico che ilpotesse pagare le fatiche di un girone di andata sopra le righe con una flessione a metà inverno e alla Dacia Arena, prima dei dieci minuti finali, sembrava tutto apparecchiato per un pareggio con poche emozioni. Invece è stata l’Udinese a risolverla e Juric si è ritrovato con la InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Verona-Parma (15 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - PalloneBucato : @Marcellari77 Infatti fa rabbia, sarebbero bastati 4 pareggi tra Genoa, Parma, Verona e Spezia. Ma siamo li, insiem… - Maldi_9 : 5) Quando abbiamo perso punti con Roma, Parma, Verona é stato senz'altro per colpa della sfortuna, infatti le parti… - lucailenia04 : Chiudete gli occhi e pensate se la partita di ieri sera l’avesse persa Gattuso come i pareggi contro Parma Verona G… - BanieleDonera : e non sempre può andarti bene come con Parma e Verona. La cosa grave è che non c’erano particolari assenze nell’und… -