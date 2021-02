DiMarzio : '#Kalinic si è fatto male, domani gioca #Lasagna'. #Juric presenta la sfida con il Parma - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Il Parma ha speso tanto, ma gli sta andando tutto storto': L'allenatore gialloblù: 'Kalinic si è in… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: HELLAS VERONA - Juric: 'Al Parma sta andando tutto storto, mi aspetto una partita difficile' - 11contro11 : Hellas Verona-#Parma, Juric: 'Stiamo lavorando sulla concentrazione in difesa' #HellasVerona #SerieA #11contro11 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Juric: 'Al Parma sta andando tutto storto, mi aspetto una partita difficile' -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Juric

PARMA - Ivan, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno casalingo di domani contro il Parma . Queste le sue parole: "Le difficoltà sono le solite: se non sei a posto ...OLTRE A 'CAGLIARI - ATALANTA, DI FRANCESCO...', LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:: "Parma lavora in maniera interessante, se non sei giusto rischi con tutti" Napoli con Gattuso: la sua squadra ...Juric su Lasagna. 'L'altro giorno ho provato una cosa che non è andata bene, per il momento. Juric sull'infortunio di Kalinic. 'Giocherà Lasagna, Kalinic oggi si è fatto male e mi dispiace tanto perch ...Si è infortunato durante uno scatto”, queste le parole usate dal tecnico per descrivere il problema muscolare accorso all’attaccante croato. A meno di clamorose novità Juric si affiderà proprio all’ex ...