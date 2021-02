Vela | Alinghi premiato come team svizzero dell’anno ai “SUI Sailing Awards 2021”

(Di domenica 14 febbraio 2021) I “SUI“, riconoscimento a cadenza biennale che premia i migliori velisti elvetici, ha visto la formazione diessere premiataof the Year“ nella cerimonia della settima edizione della rassegna, andata in scena ieri da remoto a causa dell’emergenza sanitaria. I premi erano precedentemente stati consegnati ai vincitori e ieri sera sono stati mostrati con dei videoclip. Cinque le categorie premiate: miglior velista maschile e femminile, miglior giovane, migliore miglior progetto.era in nomination insieme alTilte al Roesti. Nel 2019 ildi...

ringrazia il Bellevue Palace di Berna per il premio ricevuto e si congratula anche con gli ... dimostrano che lasvizzera continua a essere in crescita.Nel loro impegno per la promozione dellain Svizzera,e la Fondazione Bertarelli sostengono da molti anni i giovani velisti svizzeri nel loro percorso di crescita come, ad esempio, è ...I "SUI Sailing Awards 2021", riconoscimento a cadenza biennale che premia i migliori velisti elvetici, ha visto la formazione di Alinghi essere premiata come "Sailing Team of the Year" nella cerimonia ...(Adnkronos) - Una performance impeccabile proprio l'anno in cui Omega è diventato partner: "Da soli siamo molto veloci, insieme andiamo oltre - ricorda Nils Frei - E' un riconoscimento nazionale che f ...