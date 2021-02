Variante inglese in settanta nazioni Più contagiosa | ma il vaccino funziona

istsupsan : ??IN ITALIA 17,8% INFEZIONI #COVID19 DOVUTE A #VARIANTE INGLESE ??In linea con il resto d'Europa, circolazione soste… - WRicciardi : questo è il rischio della variante inglese se non agiamo subito #nocovid - SkyTG24 : Covid Italia, variante inglese nel 17,8% dei nuovi casi: ecco le regioni più colpite. DATI - CataniaToday : Covid, 4 pazienti con variante inglese isolati al Garibaldi - statodelsud : Covid Sicilia, 4 pazienti positivi alla variante inglese ricoverati a Catania. Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Il Messaggero

Non colpisce con maggiore forza i bimbi. Per capire dove si sta diffondendo bisogna sequenziare i campioni... dovremmo comunque pensare ad una gradualità, almeno fino a che non conosceremo meglio le caratteristiche infettive di questa nuova'. In effetti non esistono ancora prove oggettive che la ...Ma in Abruzzo scatta la zona rossa nelle province di Chieti e Pescara. Si stima che nella zona il 50 per cento dei casi sia riconducibile alla variante inglese ...La Variant of Concern, classificata come VOC 202012/01, è stata rintracciata nel campione di un ragazzo di Monterotondo ...