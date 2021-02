(Di domenica 14 febbraio 2021) IlBioNTech contro il coronavirus èal 94% dopo la seconda dose, secondo i risultati delloeffettuato in Israele dal Clalit Institute for Research su 1,2 milioni di persone tra individui vaccinati e non. Lo, sottolinea il Telegraph, ha evidenziato un’efficacia del 94% in relazione all’infezione sintomatica, con un

sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - chetempochefa : 'Abbiamo osservato che nelle persone che hanno avuto Covid, alla prima dose di vaccino, c'è una risposta straordina… - SkyTG24 : Covid Sicilia, il Tar: niente richiamo per i “furbetti' del vaccino - Cesare_Baronio : RT @gzibordi: Covid, i dati smentiscono la strategia del lockdown e del vaccino - - ilmattinodisici : Vaccino Covid Pfizer, nuovo studio: “efficace al 94%” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

il Resto del Carlino

Il professor Ran Blitzer, direttore del Clalit Research Institute, ha sottolineato che "chiaramente ilPfizer è più efficace nella vita reale una settimana dopo la seconda dose, come ...In arrivo ilAstraZeneca per il personale della scuola. Ma in Sicilia quasi un insegnante su due non ...quindi un ostacolo all'immunizzazione di una delle categorie più esposte al- 19 e ...Vaccinazioni degli over 80 al via da domani (lunedì 15), ma col contagocce. Sì perché, in Toscana, nella prossima settimana, solo dieci medici di famiglia (uno per ogni provincia) riceverà, nel propri ...Il consigliere di Speranza durissimo: la variante inglese è già in Europa. D'accordo il Cts: "No allo sci, mutate condizioni epidemiologiche" ...