Vaccino Covid, il piano di Draghi: coinvolgere i medici di famiglia. E Arcuri? (Di domenica 14 febbraio 2021) Inizia a prendere forma il piano di Mario Draghi per la somministrazione del Vaccino contro il Covid. Arcuri verso la conferma. Nato il governo Draghi, in occasione del primo Cdm si sarebbe iniziato a ragionare almeno a grandi linee sull’emergenza sanitaria e sul piano per la distribuzione del Vaccino contro il Covid. Stando a quanto emerso, il premier vorrebbe coinvolgere anche i medici di famiglia per arrivare, a regime, a 300.000 somministrazioni giornaliere. Numeri che darebbero una svolta significativa alla campagna di vaccinazione. Il piano Draghi per la somministrazione del Vaccino. La campagna di vaccinazione verso la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Inizia a prendere forma ildi Marioper la somministrazione delcontro ilverso la conferma. Nato il governo, in occasione del primo Cdm si sarebbe iniziato a ragionare almeno a grandi linee sull’emergenza sanitaria e sulper la distribuzione delcontro il. Stando a quanto emerso, il premier vorrebbeanche idiper arrivare, a regime, a 300.000 somministrazioni giornaliere. Numeri che darebbero una svolta significativa alla campagna di vaccinazione. Ilper la somministrazione del. La campagna di vaccinazione verso la ...

sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - Affaritaliani : ++ 'In #Israele si stava meglio prima del #vaccino' ++ Di @pbecchi e @gzibordi #12febbraio #COVID19 #lockdown - istsupsan : ??PUÒ IL #VACCINO CAUSARE IL #COVID19 ? ? No, i vaccini ora in uso (#PfizerBiontech, #Moderna e #Astrazeneca) non s… - filippocecchin2 : RT @Mr_Ozymandias: Trecento ignari minori, di età compresa tra i sei e i 17 anni, saranno cavie per il vaccino AstraZeneca. Bambini e ragaz… - Mela09061860 : RT @lameduck1960: Prima facevano passare i morti per incidente come morti per covid. Ora i morti per vaccino o per ADE da reinfezione covid… -