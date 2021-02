Vaccino anti Covid nel Lazio, il 1 marzo parte la vaccinazione dai medici di famiglia: tutto quello che c’è da sapere (Di domenica 14 febbraio 2021) Vaccino anti Covid nel Lazio, partirà da lunedì 1 marzo la vaccinazione presso gli studi dei medici di famiglia. È bene ricordare che da questa campagna rimaranno esclusi gli anziani, fascia di popoLazione per la quale il Vaccino targato Oxford-Astrazeneca risulterebbe meno efficace. Ad essi continueranno ad essere somministrate le dosi di Vaccino Pfizer e Moderna. Le dosi del Vaccino inglese saranno pertanto destinate, così come consigliato dall’Aifa -Agenzia Italiana del Farmaco– a quella fascia di popoLazione che va dai 18 ai 55 anni. Vaccino anti Covid nel Lazio: il calendario delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021)nel, partirà da lunedì 1lapresso gli studi deidi. È bene ricordare che da questa campagna rimaranno esclusi gli anziani, fascia di popone per la quale iltargato Oxford-Astrazeneca risulterebbe meno efficace. Ad essi continueranno ad essere somministrate le dosi diPfizer e Moderna. Le dosi delinglese saranno pertanto destinate, così come consigliato dall’Aifa -Agenzia Italiana del Farmaco– a quella fascia di popone che va dai 18 ai 55 anni.nel: il calendario delle ...

