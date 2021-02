Vaccino anti Covid | in Campania utilizzato l’84% delle dosi disponibili

(Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva a quota 2.978.284 il numerovaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 15 di oggi, 14 febbraio 2021.inoculato a 1.878.145 donne e 1.100.139 uomini. Il totalepersone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è di 1.281.049. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (2.027.318), seguito da personale non sanitario (556.718), ospitistrutture sanitarie (323.540) e over 80 (70.708). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Valle d’Aosta (99,4%), provincia autonoma di Bolzano (95,5%), Piemonte (91,8%), quella con la minore percentuale è la Calabria (62,4%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: ...

sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - HuffPostItalia : Nel Regno Unito 15 milioni di persone hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid - ilfoglio_it : Ripartire da #Draghi, un vaccino anti demagogia. La ristampa del nostro libro, con i migliori discorsi del 'banchi… - Frontalieri_Fai : Martedì 16 Febbraio alle ore 8, 15 anche il segretario della associazione FAI Frontalieri farà il vaccino anti covi… - Roky99760738 : RT @ilfoglio_it: Ripartire da #Draghi, un vaccino anti demagogia. La ristampa del nostro libro, con i migliori discorsi del 'banchiere cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Le critiche all'ayatollah sulCovid che fa diventare gay Il noto attivista LGBTQ, Peter Tatchell, ha commentato che le affermazioni 'demonizzano' sia ilche la comunità gay. 'L'ayatollah Tabrizian unisce l'...Londra, 14 feb 17:56 - Il Regno Unito ha centrato la "straordinaria impresa" di somministrare 15 milioni di dosi di- Covid. lo ha annunciato oggi il primo ministro britannico Boris Johnson. "Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo nel programma di vaccinazione nazionale del Regno Unito. ...La informiamo che ha, altresì, diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Modalità del trattamento. Il trattamento ...Prima settimana di rodaggio: 84 vaccini in totale nella giornata, una fiala per medico di Pfizer-BioNTech. in 12 studi distribuiti in tutte le province. Presidente Giani a Carmignano e a Firenze ...