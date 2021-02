Vaccini, tre milioni di somministrazioni in Italia: meno della metà hanno ricevuto prima e seconda dose (Di domenica 14 febbraio 2021) Arrivano alla soglia dei tre milioni le somministrazioni di Vaccini anti - Covid finora effettuate in Italia . In attesa del prossimo aggiornamento, che arriverà probabilmente in tarda serata, al ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) Arrivano alla soglia dei treledianti - Covid finora effettuate in. In attesa del prossimo aggiornamento, che arriverà probabilmente in tarda serata, al ...

rtl1025 : ?? Arrivano alla soglia dei tre milioni le somministrazioni di vaccini anti-#Covid finora effettuate in #Italia - Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - fattoquotidiano : L'APARTHEID DEI VACCINI Nazioni a medio e basso reddito, come il Ghana e l’Africa Subsahariana, non potranno vaccin… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Siamo a tre milioni di vaccinazioni, con quasi 1.300 mila richiami. I dati del Covid non incoraggiano ottimismi ma Draghi s… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Arrivano alla soglia dei tre milioni le somministrazioni di vaccini anti-#Covid finora effettuate in #Italia -