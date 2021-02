Vaccini per gli over 80: a Napoli previste 1000 somministrazioni al giorno (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire dalla giornata di domani, lunedì 15 febbraio, scatterà il piano che prevede la somministrazione del vaccino a 1000 over 80 al giorno. Un piano ambizioso ma che è volto a tutelare le persone che in questo momento sono più a rischio. Durante la giornata odierna sono stati 393 gli over 80 vaccinati sui 400 convocati per ricevere la prima dose dopo i 392 di ieri. Per domani, dopo il week end di rodaggio, sono stati convocati 1000 anziani e si proseguirà così fino a domenica prossima, con l’Asl che punta a vaccinarne 7000 in tutta la settimana. La prossima settimana sarà anche quella in cui si comincerà ad allestire i nuovi hub vaccinali per la popolazione napoletana alla Stazione Marittima, alla Fagianeria di Capodimonte e al Madre, luoghi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A partire dalla giornata di domani, lunedì 15 febbraio, scatterà il piano che prevede la somministrazione del vaccino a80 al. Un piano ambizioso ma che è volto a tutelare le persone che in questo momento sono più a rischio. Durante la giornata odierna sono stati 393 gli80 vaccinati sui 400 convocati per ricevere la prima dose dopo i 392 di ieri. Per domani, dopo il week end di rodaggio, sono stati convocatianziani e si proseguirà così fino a domenica prossima, con l’Asl che punta a vaccinarne 7000 in tutta la settimana. La prossima settimana sarà anche quella in cui si comincerà ad allestire i nuovi hub vaccinali per la popolazione napoletana alla Stazione Marittima, alla Fagianeria di Capodimonte e al Madre, luoghi ...

ItalianAirForce : Operazione #Eos: continua la distribuzione di vaccini per contrasto al #Covid19 da parte dell’#AeronauticaMilitare.… - Europarl_IT : L'UE sta lavorando duramente affinché il prossimo San Valentino torni alla normalità. Scopri lo stato d'avanzamen… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - NinaSandalo : @borghi_claudio @simastatecalmi Potrebbe anche essere significativo richiedere una maggiore chiarezza sulle diverse… - GretaSalve : Servono i vaccini altro che lockdown totale. O finiremo per elemosina -