Vaccinazione ultra80enni: alle donne viene chiesto se sono incinte, la gaffe epocale (Di domenica 14 febbraio 2021) Le domande incriminate; «è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda amministrazione?«, e poi, «Sta allattando?» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) Le domande incriminate; «è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda amministrazione?«, e poi, «Sta allattando?» L'articolo proda Firenze Post.

