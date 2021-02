Utah clamorosa | anche Miami si inchina New York sogna | Atlanta affonda

Gazzetta_NBA : #Utah Jazz clamorosi: anche #Miami si inchina. #NewYork sogna, #Atlanta affonda #Nba -

La Gazzetta dello Sport

Nonostante i 20 punti di Danilo Gallinari gli Hawks vanno ko contro Indiana, New York supera Houston mentrecontinua a volare. Atlanta - Indiana 113 - 125La vittoria di Indiana con unarimonta di 20 punti è arrivata senza Joel Embiid, ed è ... 5 DENVER NUGGETS Record: 12 - 8 Nikola Jokic è uno spettacolo incredibile, coi 47 punti contro...Utah travolge Milwaukee con 4 giocatori che mettono a segno almeno 25 punti. Vincono entrambe le squadre di Los Angeles: LeBron e Anthony Davis ne fanno in totale 63 contro Memphis per i Lakers (che r ...Nella notte NBA emerge una certezza: Utah è una squadra vera e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Quinto successo consecutivo e sedicesimo nelle ultime 17 partite per gli ...