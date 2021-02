Usa, impeachment Trump: il Senato lo assolve e vota contro la condanna (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Senato ha votato a favore dell’assoluzione di Donald Trump al processo d’impeachment. L’ex presidente era stato messo sotto accusa dalla Camera con l’accusa di aver istigato l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Per condannare Trump occorrevano 67 voti al Senato mentre i voti favorevoli all’accusa sono stati 57 e quelli contrari 43. Solo 7 repubblicani hanno votato per la condanna dell’ex presidente, ne servivano almeno 17. Trump è stato assolto per la seconda volta in 12 mesi, al termine di un processo lampo durato appena cinque giorni. I sette Senatori del Grand Old Party che hanno votato contro Trump sono: Richard Burr, Bill Cassidy, ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilhato a favore dell’assoluzione di Donaldal processo d’. L’ex presidente era stato messo sotto accusa dalla Camera con l’accusa di aver istigato l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Perreoccorrevano 67 voti almentre i voti favorevoli all’accusa sono stati 57 e quelli contrari 43. Solo 7 repubblicani hannoto per ladell’ex presidente, ne servivano almeno 17.è stato assolto per la seconda volta in 12 mesi, al termine di un processo lampo durato appena cinque giorni. I setteri del Grand Old Party che hannotosono: Richard Burr, Bill Cassidy, ...

