Usa, due studenti dell'Università di Ferrara vincitori di "Al tracks at sea" (Di domenica 14 febbraio 2021) Muddasar Ali e Raffaele Galliera, studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione del Dipartimento di Ingegneria di Unife, sono tra i vincitori della "AI tracks at sea", una challenge del governo degli Stati Uniti incentrata sullo sviluppo di un sistema di visione artificiale che individua le tracce del traffico marittimo attraverso l'uso esclusivo della capacità di rilevamento passivo delle telecamere di bordo. La challenge, indetta dalla Naval Information Warfare Center Pacific (NIWC PAC) e dall'Ufficio di coordinamento della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica navale (STEM) gestito dall'Office of Naval Research statunitense, ha coinvolto 32 team facenti capo a istituzioni pubbliche, come Università e centri di ricerca, e realtà private statunitensi. La University of West Florida (UWF), ...

